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8 минут назад

Аксенов рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму

Елена Прошина

Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда избавиться от проблемы дефицита воды в Крыму, заявил «Известиям» глава российского полуострова Сергей Аксенов.

Крым нашел способ решить жизненно важную проблему с водой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега», — ответил глава региона на вопрос, когда полуостров сможет решить проблему дефицита воды.

По словам Аксенова, возобновление работы канала «во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию» в регионе.

Также глава Крыма сообщил, что большинство крымчан поддерживает специальную военную операцию, а также президента России Владимира Путина и Вооруженные силы страны.

«Люди в большинстве своем понимают, что это вынужденное и единственно возможное решение», — отметил Аксенов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

В ходе проводимой спецоперации России на Украине Министерство обороны РФ удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить возможность подачи днепровской воды на полуостров. В настоящее время проводятся работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.

Политика,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Минобороны России,
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