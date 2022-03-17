Крым нашел способ решить жизненно важную проблему с водой

Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда избавиться от проблемы дефицита воды в Крыму, заявил «Известиям» глава российского полуострова Сергей Аксенов.
«Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега», — ответил глава региона на вопрос, когда полуостров сможет решить проблему дефицита воды.
По словам Аксенова, возобновление работы канала «во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию» в регионе.
Также глава Крыма сообщил, что большинство крымчан поддерживает специальную военную операцию, а также президента России Владимира Путина и Вооруженные силы страны.
«Люди в большинстве своем понимают, что это вынужденное и единственно возможное решение», — отметил Аксенов.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
В ходе проводимой спецоперации России на Украине Министерство обороны РФ удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить возможность подачи днепровской воды на полуостров. В настоящее время проводятся работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.