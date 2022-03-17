Крым нашел способ решить жизненно важную проблему с водой

«Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега», — ответил глава региона на вопрос, когда полуостров сможет решить проблему дефицита воды.