«Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что атаки на президента России Владимира Путина идут с одной целью — разрушить РФ.

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«Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью — разрушить Россию», — написал спикер в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», — заявил Володин, обращаясь к авторам резких высказываний в адрес главы государства.

По его словам, президент США Джо Байден начинает осознавать, что отвечать за ситуацию на Украине будет он сам.

«В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. Причины очевидны: санкции против России не сработали; общество сплотилось вокруг Путина; Украина вышла из-под контроля; рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе», — заметил парламентарий.

«К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему», — добавил спикер. Он подчеркнул, что президент России ранее убеждал Байдена пойти на диалог в вопросе безопасности, но тот не посчитал это необходимым.