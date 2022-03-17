В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
36 минут назад

Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин

Елена Прошина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что атаки на президента России Владимира Путина идут с одной целью — разрушить РФ.

«Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью — разрушить Россию», — написал спикер в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», — заявил Володин, обращаясь к авторам резких высказываний в адрес главы государства.

По его словам, президент США Джо Байден начинает осознавать, что отвечать за ситуацию на Украине будет он сам.

«В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. Причины очевидны: санкции против России не сработали; общество сплотилось вокруг Путина; Украина вышла из-под контроля; рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе», — заметил парламентарий.

«К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему», — добавил спикер. Он подчеркнул, что президент России ранее убеждал Байдена пойти на диалог в вопросе безопасности, но тот не посчитал это необходимым.

Напомним, президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Политика,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители