Захарова обвинила La Stampa в особом цинизме за фото из Донецка

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала примером особого цинизма первую полосу итальянского издания Stampa, которое выдало фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Захарова отметила, что на перечисление названий газет, тиражирующих дезинформацию, «ушел бы весь день».

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«Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными. La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Все это – последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: «Так Киеву грозит последний штурм». Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что этот фейк показателен. По словам представителя МИД, «в таком мире, придуманном западными СМИ, мы вынуждены жить» много лет. Весь выпуск газеты, подчеркнула она, «озаглавлен еще ярче и кровавее: «Бойня».

«Видимо, фото из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать ее, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян. Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад», – заключила Захарова.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.