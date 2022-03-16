Чижов: санкции против РФ не пройдут безвредно для Евросоюза

«Степень взаимозависимости в торгово-экономической области высока. Поэтому такого рода односторонние решения могли пройти безболезненно для самих организаторов - стран Евросоюза. Также они могли полностью герметично изолировать Россию от ее соседей. Но и того, ни другого сейчас нет», - цитирует Чижова сайт «Подмосковье сегодня».