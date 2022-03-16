Чижов: санкции против РФ не пройдут безвредно для Евросоюза

Представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что санкции против Российской Федерации не пройдут бесследно для Евросоюза.
Он напомнил, что страны, входящие в ЕС, и Россия очень прочно связаны в области экономики.
«Степень взаимозависимости в торгово-экономической области высока. Поэтому такого рода односторонние решения могли пройти безболезненно для самих организаторов - стран Евросоюза. Также они могли полностью герметично изолировать Россию от ее соседей. Но и того, ни другого сейчас нет», - цитирует Чижова сайт «Подмосковье сегодня».