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39 минут назад

Чижов: санкции против РФ не пройдут безвредно для Евросоюза

Газета.RuГазета.Ru

Представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что санкции против Российской Федерации не пройдут бесследно для Евросоюза.

Чижов: санкции против РФ не пройдут безвредно для Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что страны, входящие в ЕС, и Россия очень прочно связаны в области экономики.

«Степень взаимозависимости в торгово-экономической области высока. Поэтому такого рода односторонние решения могли пройти безболезненно для самих организаторов - стран Евросоюза. Также они могли полностью герметично изолировать Россию от ее соседей. Но и того, ни другого сейчас нет», - цитирует Чижова сайт «Подмосковье сегодня».

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