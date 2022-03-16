Медведев завел Telegram-канал

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram.

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Ресурс доступен по адресу https://t.me/medvedev_telegram и уже обзавелся синей галочкой, подтверждающей авторство канала за Медведевым.

Записей в новом блоге пока нет.

Дмитрий Медведев - активный пользователей соцсетей. У него есть аккаунты как на популярных отечественных, так и на зарубежных платформах. При этом 12 марта помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов сообщал, что Медведев больше не будет использовать медийные продукты американской группы Meta (в нее входят, в частности, Instagram и Facebook) "в связи с занятой их руководством антироссийской позицией".