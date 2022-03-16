В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Медведев завел Telegram-канал

ТАССТАССиещё 1

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram.

Медведев завел Telegram-канал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ресурс доступен по адресу https://t.me/medvedev_telegram и уже обзавелся синей галочкой, подтверждающей авторство канала за Медведевым.

Записей в новом блоге пока нет.

Дмитрий Медведев - активный пользователей соцсетей. У него есть аккаунты как на популярных отечественных, так и на зарубежных платформах. При этом 12 марта помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов сообщал, что Медведев больше не будет использовать медийные продукты американской группы Meta (в нее входят, в частности, Instagram и Facebook) "в связи с занятой их руководством антироссийской позицией".

Генеральная прокуратура ранее направила заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией и запрете деятельности компании на территории РФ после подтверждающего заявления пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook и мессенджера WhatsApp) Энди Стоуна о том, что компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

Политика,Олег Осипов,Дмитрий Медведев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители