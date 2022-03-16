Медведев завел Telegram-канал

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram.
Ресурс доступен по адресу https://t.me/medvedev_telegram и уже обзавелся синей галочкой, подтверждающей авторство канала за Медведевым.
Записей в новом блоге пока нет.
Дмитрий Медведев - активный пользователей соцсетей. У него есть аккаунты как на популярных отечественных, так и на зарубежных платформах. При этом 12 марта помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов сообщал, что Медведев больше не будет использовать медийные продукты американской группы Meta (в нее входят, в частности, Instagram и Facebook) "в связи с занятой их руководством антироссийской позицией".
Генеральная прокуратура ранее направила заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией и запрете деятельности компании на территории РФ после подтверждающего заявления пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook и мессенджера WhatsApp) Энди Стоуна о том, что компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.