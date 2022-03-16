Путин обратился с просьбой к Кадырову

Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать привет российским военнослужащим, которые принимают участие в военной операции на Украине, сообщает РИА "Новости".

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"Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай", - сказал глава государства.

16 марта президент России Владимир Путин провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны. Глава государства рассказал, что в ближайшее время правительство намерено принять решение об увеличении всех социальных выплат, в том числе пособий и пенсий.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта. "Газета.Ru" ведет хронику событий.