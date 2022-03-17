Медведев опубликовал первый пост в своем Telegram-канале

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал свой первый пост в новом Telegram-канале. В своей публикации политик рассказывает, что мессенджер Telegram оказался более востребованным, в отличие от других платформ. Так, 12 марта Медведев решил отказаться от соцсетей Meta.
"Поэтому и первая публикация посвящена самой драматической теме. Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом", - написал он.
Также заместитель председателя Совбеза обратил внимание, что "преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении РФ в последние годы". Менее чем за час пост Медведева увидели свыше 100 тыс. человек. Ранее Медведев заявлял, что санкции ничего не изменят.