Медведев опубликовал первый пост в своем Telegram-канале

"Поэтому и первая публикация посвящена самой драматической теме. Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом", - написал он.