В Кремле прокомментировали цель возможной встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин может и должен встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским для фиксации достигнутых договоренностей, а не для обсуждений. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Gleb Garanich/Sputnik/Reuters Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

«Переговоры - это и есть подготовка. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий», — сказал Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев поддерживает контакты с Израилем и Турцией, чтобы те выступили посредниками для организации возможных переговоров между Путиным и Зеленским.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.