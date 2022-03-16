МИД РФ готовит комплекс ответных мер на санкции США, ЕС и других стран

Российское внешнеполитическое ведомство готовит комплекс мер и их законодательное обеспечение в ответ на недружественные действия США, Евросоюза и ряда других стран, которые ввели нелегитимные санкции, ущемили права и интересы российских граждан и юридических лиц. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам брифинга комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, посвященном ситуации вокруг украинского кризиса 2014-2022 годов.

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Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, принимавший участие в мероприятии, акцентировал в своем выступлении, что российское дипведомство готовит "комплекс ответных мер, включая их законодательное обеспечение, на недружественные действия США, Евросоюза и ряда других стран по введению нелегитимных санкций, ущемлению прав и интересов российских граждан и юридических лиц", отмечается в сообщении.

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Особое внимание на брифинге было уделено "текущей гуманитарной ситуации в Донбассе, обеспечению населения, пострадавшего от преступных действий украинских радикалов, продуктами питания и необходимой гуманитарной помощью, а также перспективам восстановления нарушенной на протяжении многих лет гражданской инфраструктуры", указали в дипведомстве.

"В ходе брифинга даны ответы относительно проведения специальной военной операции Российской Федерации по обеспечению защиты населения Донецкой и Луганской народных республик, причиной для которой стало катастрофическое положение дел в Донбассе в связи с активными боевыми действиями Украины. Главные цели операции - демилитаризация и денацификация Украины, защита мирного населения Донбасса от геноцида, а также устранение угроз России, исходивших с ее территории, - напомнили в МИД РФ. - В выступлениях констатировалось, что к такому развитию событий привела восьмилетняя антинародная и антироссийская политика нынешнего украинского руководства, которое пришло к власти в результате антиконституционного госпереворота 2014 года, осуществленного неонацистскими силами при поддержке Запада".

По переговорному процессу с Украиной участники мероприятия отметили, что российские требования к Украине "всегда были просты и минимальны - видеть эту страну нейтральной и демилитаризованной, обеспечивающей мирные и равноправные условия для всех проживающих в ней народов".