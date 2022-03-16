Путин высказался о россиянах с виллами в Майями

«Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майями или на французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом. А в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией», - заявил Путин.