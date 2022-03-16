Путин высказался о россиянах с виллами в Майями

Народ России сможет отличить патриотов от предателей, такое очищение общества только укрепит страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по мерам поддержки регионам, передает РИА «Новости».
Путин назвал Запад «империей лжи» и заявил, что он пытается расколоть российское общество, используя для этого «пятую колонну» - «нацпредателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там», и не только в географическом смысле, «а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию».
«Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майями или на французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом. А в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией», - заявил Путин.
По мнению Путина, такие люди думают, что принадлежат к «высшей касте», они «готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой «высшей касты». При этом так называемой «высшей касте» они нужны лишь как «расходный материал», который можно использовать «для нанесения максимального ущерба нашему народу».