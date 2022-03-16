Путин заявил о серьезном ударе по мировой экономике из-за санкций

«В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком», — высказался Путин.