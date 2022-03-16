Россия обсудит с Украиной отмену санкций

В ходе переговоров с Украиной также обсуждается вопрос отмены антироссийских санкций, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко , сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым возможность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским и заявил, что Анкара готова принять такую встречу.