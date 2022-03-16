Путин заявил о рушащемся «мифе о золотом миллиарде»

Президент России Владимир Путин назвал мифом концепцию «золотого миллиарда» — понятия, которое используют для описания неравенства между миллиардом состоятельных людей в мире и всех остальных. Он заявил, что этот миф сейчас рушится, передает ТАСС.

Путин также назвал Запад «империей лжи» и заявил, что, пытаясь «отменить» Россию, тот сорвал с себя «все маски приличия».