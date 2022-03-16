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46 минут назад

Путин заявил о рушащемся «мифе о золотом миллиарде»

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин назвал мифом концепцию «золотого миллиарда» — понятия, которое используют для описания неравенства между миллиардом состоятельных людей в мире и всех остальных. Он заявил, что этот миф сейчас рушится, передает ТАСС.

Путин также назвал Запад «империей лжи» и заявил, что, пытаясь «отменить» Россию, тот сорвал с себя «все маски приличия».

Ранее посол России во Франции Мешков не исключил в будущем случаи нападения на собственность россиян за рубежом на фоне ситуации вокруг Украины.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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