В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
24 минуты назад

Путин: Москва предлагала Киеву избежать ненужных жертв накануне операции

РИАМОРИАМОиещё 6

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва несколько раз предлагала властям в Киеве избежать кровопролития еще до начала спецоперации на Украине, но они отказались от этого шага. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, ну что же, это их решение», – отметил Путин.

Президент также добавил, что власти Украины вскоре «осознают, что происходит на их земле». Ранее Путин назвал спецоперацию России на Украине успешной и заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину.

Путин заявил о предотвращении Россией наступления Киева на Донбасс и Крым

Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля.

Политика,Видео,Владимир Путин,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители