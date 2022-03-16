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49 минут назад

Путин заявил о предотвращении Россией наступления Киева на Донбасс и Крым

Lenta.ruLenta.ru

Наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени. Россия предотвратила это, заявил на совещании по мерам поддержки регионов президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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