Путин заявил о предотвращении Россией наступления Киева на Донбасс и Крым

Наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени. Россия предотвратила это, заявил на совещании по мерам поддержки регионов президент страны Владимир Путин , его цитирует ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.