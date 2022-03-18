В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Киева

Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Гемпель заявил, что «Крым за эти восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевским режимом», это «банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова», передает РИА «Новости».

По его словам, все усилия Киева блокировать Крым провалились.

«Благодаря России мы успешно преодолели все эти блокады. Мало того, Крым все эти годы динамично развивался во всех сферах и развивается. При Украине никому и не снилось, что полуостров может так быстро преобразиться», – подчеркнул он.

Напомним, Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда».

Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады.