Постпред РФ в ЕС заявил, что Евросоюз - это сверхдержава двойных стандартов

Евросоюз - это "сверхдержава двойных стандартов". Об этом заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Достаточно давно уже Евросоюз сам себя называл "сверхдержавой образа жизни", имея в виду, что главное достижение всей евроинтеграции - это высокий уровень жизни для жителей своей страны. Сейчас я бы назвал ЕС сверхдержавой двойных стандартов", - сказал он.

Он также отметил, что большинство направлений во взаимодействии России и Евросоюза заморожено, но ни одно из них не заморожено навсегда.

"Сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически большинство направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом заморожено, но, правда, ни одно из них не заморожено навсегда. Такой формулировки никто не употреблял", - сказал дипломат.

Чижов подчеркнул, что степень взаимозависимости России и стран Евросоюза в первую очередь в торгово-экономической области "достаточно высока", чтобы односторонние действия ЕС санкционного характера могли пройти "безболезненно для самих организаторов" и они могли "полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей". "Ни того, ни другого нет, - продолжил он. - Можно наблюдать здесь, в западной части нашего Европейского континента, потребителей, рядовых людей, которые сталкиваются с серьезными проблемами в части роста цен, в том числе на энергоносители, но не только. Начинают появляться проблемы и с продовольствием".

В ЕС наблюдается рост цен не только на энергоносители, но и на продовольствие, добавил Чижов.