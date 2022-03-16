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56 минут назад

В Кремле рассказали о рабочем дне Путина

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин работает «с утра и до поздней-поздней ночи». Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали о рабочем дне Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что у Путина «крайне ненормированный» рабочий день и нет «никакого фиксированного часа».

«В любом случае [работает] - с утра и до поздней-поздней ночи», - рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что эмоциональное состояние Путина «в норме».

Ранее Песков рассказал, что у Путина «просто технологически не бывает выходных».

Он отмечал, что Путин посвящает немного времени отдыху в течение дня, но большую часть суток все равно работает.

«Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», - подчеркивал Песков.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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