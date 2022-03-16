Кадыров рассказал о телефонном разговоре с Путиным

— Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал 14 марта, сообщение украинской разведки о его возможном местонахождении на Украине. Он отметил, что разведка СБУ не умеет работать, потому что иностранные инструкторы и военные советники обучают по устаревшей методике.

5 марта американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не собирается отключать российские средства массовой информации от системы Starlink, несмотря на то что некоторые государства просили его об этом. По его словам, власти ряда государств обратились к нему с просьбой отключить российские СМИ от системы. При этом Маск отметил, что к их числу не относятся власти Украины.