В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
57 минут назад

Кадыров рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 2

В среду, 16 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров говорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Известно, что президент России попросил Кадырова «беречь ребят».

Кадыров рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Кадыров уважает американского предпринимателя Илона Маска за его «непоколебимую волю».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал 14 марта, сообщение украинской разведки о его возможном местонахождении на Украине. Он отметил, что разведка СБУ не умеет работать, потому что иностранные инструкторы и военные советники обучают по устаревшей методике.

5 марта американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не собирается отключать российские средства массовой информации от системы Starlink, несмотря на то что некоторые государства просили его об этом. По его словам, власти ряда государств обратились к нему с просьбой отключить российские СМИ от системы. При этом Маск отметил, что к их числу не относятся власти Украины.

Политика,Илон Маск,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,СБУ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители