Кремль назвал бандитизмом санкции против российских бизнесменов

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются международными предпринимателями, то, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе как бандитизмом на международном уровне», — заявил он. Песков назвал это «крахом частной собственности и частного бизнеса».