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1 час назад

Кремль назвал бандитизмом санкции против российских бизнесменов

Lenta.ruLenta.ru

Санкции западных стран против бизнесменов за участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным — это бандитизм на международном уровне, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Кремль назвал бандитизмом санкции против российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются международными предпринимателями, то, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе как бандитизмом на международном уровне», — заявил он. Песков назвал это «крахом частной собственности и частного бизнеса».

Он добавил, что практика встреч бизнеса и президента будет продолжена. Ранее, 9 марта, ЕС ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей.

Одной из причин такого решение Евросоюз назвал встречу с Владимиром Путиным 24 февраля. Бизнесмены, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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