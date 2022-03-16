Песков назвал компромисс в переговорах с Украиной

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, идея о создании на Украине демилитаризованного государства по примеру Австрии или Швеции может рассматриваться в качестве компромисса. Об этом пишет РИА Новости.

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24 февраля на Украине началась спецоперация России по денацификации и демилитаризации страны. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что российская сторона не намерена оккупировать украинскую территорию.

С 28 февраля между Россией и Украиной прошло несколько раундов переговоров. Стороны так и не достигли консенсуса, однако продолжают согласование позиций. Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что Киев выдвинул предложение создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО. По его словам, Запад из-за этого потерял возможность сблизиться с Россией.