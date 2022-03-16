В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
28 минут назад

В Госдуме спрогнозировали окончание военных действий на Украине в мае

Говорит МоскваГоворит Москва

Это может произойти из-за того, что у ВСУ закончатся ресурсы для сопротивления. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, к этому времени завершится демилитаризация Украины.

В Госдуме спрогнозировали окончание военных действий на Украине в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Операция не может быть завершена в течение двух-трёх недель. Речь может идти о существенно большем сроке. По моей личной оценке, ресурс для сопротивления со стороны военных формирований Украины должен исчерпаться в мае месяце. Соответственно, в это же время следует ожидать завершения первой части операции — демилитаризации Украины. Затем ожидается переход к более активной фазе, связанной с денацификацией, с формированием нового будущего страны, где не будет места бандеровщине и нацизму. Раннее завершение операции возможно в том случае, если киевские власти примут решение о капитуляции и выполнении всех условий российской стороны без выдвижения невыполнимых встречных условий».

На вопрос корреспондента, планируется ли ввод российских войск в западные города Украины, депутат ответил следующее:

«Я полагаю, что, исходя из хода операции, вопрос о Западной Украине будет стоять тогда, когда решатся задачи на востоке страны, в центральной её части и на юге, особенно в районе Одессы. Если будет идти речь о территориях Восточной, Центральной Украины, включая Киев, но не будет вестись речь о более западных территориях, то те угрозы, которые предполагается ликвидировать с помощью специальной операции, станут реальностью на значительной территории этой страны».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не исключил вероятность взятия Россией западных городов Украины в случае невыполнения требований российской стороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Политика,Юрий Швыткин,Дмитрий Новиков,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители