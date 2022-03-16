В Госдуме спрогнозировали окончание военных действий на Украине в мае

Это может произойти из-за того, что у ВСУ закончатся ресурсы для сопротивления. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, к этому времени завершится демилитаризация Украины.
«Операция не может быть завершена в течение двух-трёх недель. Речь может идти о существенно большем сроке. По моей личной оценке, ресурс для сопротивления со стороны военных формирований Украины должен исчерпаться в мае месяце. Соответственно, в это же время следует ожидать завершения первой части операции — демилитаризации Украины. Затем ожидается переход к более активной фазе, связанной с денацификацией, с формированием нового будущего страны, где не будет места бандеровщине и нацизму. Раннее завершение операции возможно в том случае, если киевские власти примут решение о капитуляции и выполнении всех условий российской стороны без выдвижения невыполнимых встречных условий».
На вопрос корреспондента, планируется ли ввод российских войск в западные города Украины, депутат ответил следующее:
«Я полагаю, что, исходя из хода операции, вопрос о Западной Украине будет стоять тогда, когда решатся задачи на востоке страны, в центральной её части и на юге, особенно в районе Одессы. Если будет идти речь о территориях Восточной, Центральной Украины, включая Киев, но не будет вестись речь о более западных территориях, то те угрозы, которые предполагается ликвидировать с помощью специальной операции, станут реальностью на значительной территории этой страны».
Ранее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не исключил вероятность взятия Россией западных городов Украины в случае невыполнения требований российской стороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.