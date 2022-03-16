В Госдуме спрогнозировали окончание военных действий на Украине в мае

«Операция не может быть завершена в течение двух-трёх недель. Речь может идти о существенно большем сроке. По моей личной оценке, ресурс для сопротивления со стороны военных формирований Украины должен исчерпаться в мае месяце. Соответственно, в это же время следует ожидать завершения первой части операции — демилитаризации Украины. Затем ожидается переход к более активной фазе, связанной с денацификацией, с формированием нового будущего страны, где не будет места бандеровщине и нацизму. Раннее завершение операции возможно в том случае, если киевские власти примут решение о капитуляции и выполнении всех условий российской стороны без выдвижения невыполнимых встречных условий».