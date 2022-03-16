Мединский назвал цель переговоров с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что результатом российско-украинских переговоров должна стать «договоренность на поколения». Он подчеркнул, что основная цель России на переговорах с Киевом не менялась, сообщают РИА Новости.
По его словам, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ.
«Цель России точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная - не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется», - сказал Мединский.
По его словам, чтобы обеспечить мир для будущих поколений, в договорах особой тщательностью обсуждается каждая буква и цифра.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что переговоры с Украиной идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса.
Напомним, спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля, об этом объявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что российская сторона не намерена оккупировать украинскую территорию.