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44 минуты назад

Мединский назвал цель переговоров с Украиной

Елена Прошина

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что результатом российско-украинских переговоров должна стать «договоренность на поколения». Он подчеркнул, что основная цель России на переговорах с Киевом не менялась, сообщают РИА Новости.

По его словам, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ.

«Цель России точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная - не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется», - сказал Мединский.

По его словам, чтобы обеспечить мир для будущих поколений, в договорах особой тщательностью обсуждается каждая буква и цифра.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что переговоры с Украиной идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса.

Напомним, спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля, об этом объявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что российская сторона не намерена оккупировать украинскую территорию.

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