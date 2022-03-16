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1 час назад

Лавров: «Запад дебилизировал украинцев»

Елена Прошина

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад стал «дебилизировать» украинский народ и настраивать его против русских. Как сообщает ТАСС, глава дипломатического ведомства напомнил, что Москва никогда не имела претензий лично к населению страны

Лавров: «Запад дебилизировал украинцев»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. Я лично, у меня много друзей украинцев, я люблю украинскую культуру, вот эту мягкость мовы украинской, кухню украинскую люблю, люблю украинский юмор, который всегда такой несколько с самоиронией, часто раскрывает присущую украинскому характеру хитринку, хорошо известную», — сказал министр.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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