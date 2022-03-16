Лавров: «Запад дебилизировал украинцев»

«Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. Я лично, у меня много друзей украинцев, я люблю украинскую культуру, вот эту мягкость мовы украинской, кухню украинскую люблю, люблю украинский юмор, который всегда такой несколько с самоиронией, часто раскрывает присущую украинскому характеру хитринку, хорошо известную», — сказал министр.