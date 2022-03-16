Генпрокурор Украины обратилась к Рогозину

Генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину украинскими прокурорами заочно предъявлено обвинение. Об этом со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову пишет ТАСС.

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«Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов», - заявила Венедиктова, не уточнив однако, в чем именно состоит это ограничение.

Она также отметила, что прокуратура Украины считает, что в действиях Рогозина есть состав преступления.

«А именно: ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 - пособничество в ведении агрессивной войны», - подчеркнула Ирина Венедиктова.

В свою очередь гендиректор «Роскосмоса» поинтересовался у генпрокурора Украины, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве.

«Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать», - написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.