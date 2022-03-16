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1 час назад

Рогозину заочно предъявили обвинение на Украине

Алиса Селезнёва

Генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину украинскими прокурорами заочно предъявлено обвинение. Об этом со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову пишет ТАСС.

Генпрокурор Украины обратилась к Рогозину
Фото: ТАССТАСС

«Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов», - заявила Венедиктова, не уточнив однако, в чем именно состоит это ограничение.

Она также отметила, что прокуратура Украины считает, что в действиях Рогозина есть состав преступления.

«А именно: ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 - пособничество в ведении агрессивной войны», - подчеркнула Ирина Венедиктова.

В свою очередь гендиректор «Роскосмоса» поинтересовался у генпрокурора Украины, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве.

«Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать», - написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины были заочно арестованы певцы Олег Газманов и Николай Басков, кинорежиссер Никита Михалков, а также главный редактор RT Маргарита Симоньян. Генпрокуратура Украины также заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Политика,Ирина Венедиктова,Олег Газманов,Маргарита Симоньян,Мария Захарова,Дмитрий Рогозин,Николай Басков,Никита Михалков,МИД России,Роскосмос,
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