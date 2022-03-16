В МИД заявили о «битве за миропорядок»

Ситуация в мире сейчас «эпохальная», идет битва за то, как будет в итоге выглядеть миропорядок. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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«Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», - пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.