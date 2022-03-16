В МИД заявили о «битве за миропорядок»

Ситуация в мире сейчас «эпохальная», идет битва за то, как будет в итоге выглядеть миропорядок. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», - пояснил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.
В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия останавливает войну, которую Киев в течение восьми лет вел «против населения Донбасса». Он также отметил, что ведущиеся с 28 февраля российско-украинские переговоры направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины «в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса и в контексте демилитаризации страны».