Лавров: «Реакция НАТО охладила пыл Зеленского»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция НАТО на призывы Украины охладила пыл президента страны Владимира Зеленского. Как сообщает ТАСС, министр отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но существует определенная надежда на достижение компромисса.

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Также министр подчеркнул, что Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем, но нужно понимать, какая будет «добавленная стоимость».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После этого Зеленский призвал НАТО срочно взять Украину в состав организации, однако позднее констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс.