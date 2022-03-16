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22 минуты назад

Лавров: «Реакция НАТО охладила пыл Зеленского»

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция НАТО на призывы Украины охладила пыл президента страны Владимира Зеленского. Как сообщает ТАСС, министр отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но существует определенная надежда на достижение компромисса.

Лавров: «Реакция НАТО охладила пыл Зеленского»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также министр подчеркнул, что Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем, но нужно понимать, какая будет «добавленная стоимость».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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После этого Зеленский призвал НАТО срочно взять Украину в состав организации, однако позднее констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО. По его словам, Запад из-за этого потерял возможность сблизиться с Россией.

Политика,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,ЕС,
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