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1 час назад

Захарова ответила Зеленскому на слова о «более реалистичных» переговорах

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Москвы на переговорах с Киевом всегда была реалистичной в отличие от украинской. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова ответила Зеленскому на слова о «более реалистичных» переговорах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что позиции Украины и России на проходящих переговорах стали «более реалистичными».

Он подчеркнул, что «еще нужно время, чтобы решения соответствовали интересам Украины».

«Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне - относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», - заявила в ответ на это Захарова.

Российско-украинские переговоры должны продолжиться 16 марта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговорный процесс «очень сложным и вязким».

По его словам, у сторон есть принципиальные противоречия, но есть и место для компромисса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал основной темой переговоров обеспечение нейтрального военного статуса Украины и гарантии безопасности «для всех участников этого процесса».

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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