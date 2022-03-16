Захарова ответила Зеленскому на слова о «более реалистичных» переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Москвы на переговорах с Киевом всегда была реалистичной в отличие от украинской. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что позиции Украины и России на проходящих переговорах стали «более реалистичными».

Он подчеркнул, что «еще нужно время, чтобы решения соответствовали интересам Украины».

«Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне - относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», - заявила в ответ на это Захарова.

Российско-украинские переговоры должны продолжиться 16 марта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговорный процесс «очень сложным и вязким».

По его словам, у сторон есть принципиальные противоречия, но есть и место для компромисса.