Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в настоящий момент решается судьба России и определяется ее будущее место в мире.

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Как он подчеркнул на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки в среду, 16 марта, страна никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», - заявил глава СВР.

Нарышкин отметил, что нельзя забывать о суверенитете как о главном факторе развития страны.

«Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей», - добавил он.