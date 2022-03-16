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1 час назад

Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в настоящий момент решается судьба России и определяется ее будущее место в мире.

Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он подчеркнул на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки в среду, 16 марта, страна никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», - заявил глава СВР.

Нарышкин отметил, что нельзя забывать о суверенитете как о главном факторе развития страны.

«Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей», - добавил он.

Нарышкин подчеркнул, что вопросы его обеспечения всегда занимали одно из главенствующих мест, потому что «в противном случае перестанет быть Россией».

Политика,Сергей Нарышкин,СВР России,
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