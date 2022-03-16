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1 час назад

МИД: РФ ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Российские власти ответят на решение Черногории объявить дипломата из России персоной нон грата. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

МИД: РФ ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это не первый подобный случай за последние несколько лет. 4 марта министерство иностранных дел Черногории объявило дипломата из России персоной нон грата. Сотруднику российского посольства предписали покинуть страну в течение трех дней.

2 марта двух российских дипломатов объявили персонами нон грата в Болгарии. Прокуратура республики обвинила сотрудников российской дипмиссии в шпионаже. Позднее данный факт в ходе брифинга подтвердил официальный представитель болгарского МИД Митко Димитров. В конце февраля постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата.

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