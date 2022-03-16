В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
28 минут назад

МИД назвал авантюрой поставки Словенией и Хорватией оружия на Украину

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Поставки Словенией и Хорватией смертоносного оружия на Украину являются авантюрой, ее авторы должны понимать, против кого оно будет применяться, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.

МИД назвал авантюрой поставки Словенией и Хорватией оружия на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не поддаются пониманию и заявленные как Словенией, так и Хорватией планы поставки киевскому режиму летального вооружения. Авторы этой авантюры должны отдавать себе отчет в том, против кого оружие будет применяться», – передает РИА «Новости» слова Пилипсона.

Видео дня

Он заявил также, что отправка наемников и поставки оружия на Украину мешают нормализации и «раскачивают» ситуацию в регионе.

«Что касается незаконной деятельности иностранцев на территории Украины, наемничества, поставок оружия, то тут наша позиция неизменна. Такого рода активность дополнительно мешает нормализации, раскачивает регион, ведет к деградации в области безопасности. Доводим эти оценки до всех партнеров», – сказал глава департамента.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олфом Шольцем обсудил цели и задачи спецоперации на Украине, а также рассказал об иностранных наемниках в рядах нацбатальонов.

Напомним, глава правительства Словении Янез Янша заявил, что средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины. Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Политика,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители