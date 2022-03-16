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38 минут назад

Спикер Госдумы Володин заявил, что Совету Европы без России придётся самораспуститься

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Совет Европы без России теряет смысл, организации остаётся лишь один выход — самораспуститься. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: Совету Европы без РФ придется самораспуститься
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям.Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться.Остаётся один выход — самораспуститься», — написал он в Telegram.

Володин добавил, что Россия после выхода из совета намерена больше внимания уделять двусторонним отношениям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО.

ПАСЕ проигнорировала заявление РФ о выходе из Совета Европы

15 марта Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Политика,Мария Захарова,Вячеслав Володин,МИД России,НАТО,Совет Европы,Госдума,ЕС,
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