Володин: Совету Европы без РФ придется самораспуститься

«Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям.Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться.Остаётся один выход — самораспуститься», — написал он в Telegram.