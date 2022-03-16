МИД положительно оценил выход РФ из Совета Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что участие России в Совете Европы в его нынешнем виде — бессмысленно.

«Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего», — заявила Захарова.

Между тем, Россия приняла решение не участвовать в Совете Европы. В МИД подчеркнули, что РФ не будет участвовать «в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».