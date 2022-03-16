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2 часа назад

В МИД заявили, что новые выступления Токио по Курилам диктуются Вашингтоном

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые заявления Токио по Курильским островам диктуются исключительно Соединенными Штатами и не связаны с национальными интересами Японии. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

В МИД заявили, что новые выступления Токио по Курилам диктуются Вашингтоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах", - высказала мнение дипломат.

По ее словам, у России и Японии была отличная программа взаимодействия и сотрудничества, страны смогли найти приоритетные направления сотрудничества, однако все это стало неактуальным из-за того, что Вашингтон выступил против. Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио считает южную часть Курильских островов "исконно японскими" территориями. Аналогичное мнение выразил японский премьер Фумио Кисида. Россия и Япония с середины XX века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны.После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их оккупированной частью страны.

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