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8 минут назад

«Искренне ценю»: Кадыров зауважал Илона Маска

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказался о решении американского предпринимателя Илона Маска не блокировать российские сайты в своей сети интернета Starlink. Кадыров заявил, что он ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей», пишет РИА Новости.

"За это ему спасибо": Кадыров о решении Маска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее Маск заявил, что не будет блокировать российские новостные издания, хотя его и просили об этом «некоторые государства». Предприниматель подчеркнул, что пойдет на подобный шаг только «под дулом пистолета», так как является «абсолютным сторонником свободы слова».

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«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать. Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — подчеркнул Кадыров.

Напомним, что ранее Маск вызвал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина. В ответ бизнесмену Кадыров советовал Маску «подкачаться» и пройти подготовку в центрах Чечни, а также призвал не тягаться с главой РФ, поскольку у них «слишком разные весовые категории».

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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