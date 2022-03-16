"За это ему спасибо": Кадыров о решении Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказался о решении американского предпринимателя Илона Маска не блокировать российские сайты в своей сети интернета Starlink. Кадыров заявил, что он ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей», пишет РИА Новости.
Напомним, ранее Маск заявил, что не будет блокировать российские новостные издания, хотя его и просили об этом «некоторые государства». Предприниматель подчеркнул, что пойдет на подобный шаг только «под дулом пистолета», так как является «абсолютным сторонником свободы слова».
«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать. Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — подчеркнул Кадыров.
Напомним, что ранее Маск вызвал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина. В ответ бизнесмену Кадыров советовал Маску «подкачаться» и пройти подготовку в центрах Чечни, а также призвал не тягаться с главой РФ, поскольку у них «слишком разные весовые категории».