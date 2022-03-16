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14 минут назад

В Крыму назвали срок признания Украиной полуострова частью РФ

Алиса Селезнёва

Украина признает возвращение Крыма в состав России после окончательной демилитаризации и денацификации. Такое мнение РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму назвали срок признания Украиной полуострова частью РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крым присоединился к России по итогам проведенного в 2014 году референдума. Сегодня полуостров отмечает восьмую годовщину со дня его проведения. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

«Можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма», - уверен Константинов.

При этом он назвал признание такого статуса Крыма своеобразным индикатором.

«Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда. По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает», - пояснил глава крымского парламента.

Он также обратил внимание на то, что для крымчан признание и раньше не было самоцелью, а теперь и подавно.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

Политика,Владимир Константинов,Владимир Путин,ЕС,
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