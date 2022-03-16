В Крыму назвали срок признания Украиной полуострова частью РФ

Украина признает возвращение Крыма в состав России после окончательной демилитаризации и денацификации. Такое мнение РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Крым присоединился к России по итогам проведенного в 2014 году референдума. Сегодня полуостров отмечает восьмую годовщину со дня его проведения. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

«Можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма», - уверен Константинов.

При этом он назвал признание такого статуса Крыма своеобразным индикатором.

«Те, кто на стороне правды, наш выбор признают. Те, кто остаются под пятой империи лжи, не признают никогда. По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает», - пояснил глава крымского парламента.

Он также обратил внимание на то, что для крымчан признание и раньше не было самоцелью, а теперь и подавно.