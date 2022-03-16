Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров организации рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ.

«Мнение» принято», – объявил в финале заседания спикер ПАСЕ Тини Кокс.

Утвержденная резолюция ПАСЕ, носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС.

Мотивируя свое решение, авторы резолюции выступили с утверждением, что РФ «совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации». Ассамблея по рекомендации политического комитета призвала также Бюро ПАСЕ «приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности».

При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из Совета Европы. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».

Накануне генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Во вторник глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.