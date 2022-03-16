Пилипсон: страны Европы стремятся выслужиться перед США

Некоторые страны Европы хотят «выслужиться» перед НАТО и США, выражая свое непринятие событий на Украине. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

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«Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем „яростном неприятии“ событий на Украине», — сказал Пилипсон, передает РИА «Новости».

Директор департамента добавил про разрыв межведомственных отношений. Пилипсон привел в пример отказ граждан Словении от российских государственных наград. Он упомянул враждебные акции в отношении российских представительств в Любляне. «И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году — причем по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы», — заключил политик.