Некоторые страны Европы хотят «выслужиться» перед НАТО и США, выражая свое непринятие событий на Украине. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
«Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем „яростном неприятии“ событий на Украине», — сказал Пилипсон, передает РИА «Новости».
Директор департамента добавил про разрыв межведомственных отношений. Пилипсон привел в пример отказ граждан Словении от российских государственных наград. Он упомянул враждебные акции в отношении российских представительств в Любляне. «И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году — причем по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы», — заключил политик.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен в том, что НАТО и США верить нельзя. Он рассказал, что на протяжении 30 лет они обманывали Россию, обещая не приближаться к ее границам, однако все произошло ровно наоборот. Кадыров считает, что угрозы США и НАТО серьезны.