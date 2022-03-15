Путин заявил, что в ЕС проигнорировали ракетный удар украинских военных по Донецку

Президент РФ и глава Европейского совета Шарль Мишель продолжили обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей.

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Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обратил внимание, что руководство ЕС проигнорировало такую бесчеловечную и преступную акцию Киева, как ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка.

Об этом сообщает по итогам беседы пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в разговоре было продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей.

"Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных - ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований.