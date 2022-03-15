Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека при выходе из Совета Европы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека», - написал Слуцкий в телеграм-канале.
По его словам, депутаты готовы приступить рассмотреть законопроект о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Госдуму.
Слуцкий заявил, что россиянам не стоит опасаться денонсации – все права граждан будут гарантированы «обязательно и безусловно».
По словам парламентария, Россия уже уведомила генерального секретаря СЕ о своем выходе из организации.
«Вина за разрушение общеевропейского гуманитарно-правового пространства теперь целиком и полностью лежит на тех, кто все эти годы последовательно нагнетал русофобскую истерию на площадках Совета Европы, кто позволил организации стать сателлитом Вашингтона и НАТО и превратиться в слепой инструмент реализации целей североатлантического доминирования», - подчеркнул Слуцкий.
Напомним, 25 февраля, после начала спецоперации России на Украине Совет Европы принял решение о приостановке представительства РФ в уставных органах организации.