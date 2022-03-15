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9 минут назад

Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека

Елена Прошина

Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека при выходе из Совета Европы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека», - написал Слуцкий в телеграм-канале.

По его словам, депутаты готовы приступить рассмотреть законопроект о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Госдуму.

Слуцкий заявил, что россиянам не стоит опасаться денонсации – все права граждан будут гарантированы «обязательно и безусловно».

По словам парламентария, Россия уже уведомила генерального секретаря СЕ о своем выходе из организации.

«Вина за разрушение общеевропейского гуманитарно-правового пространства теперь целиком и полностью лежит на тех, кто все эти годы последовательно нагнетал русофобскую истерию на площадках Совета Европы, кто позволил организации стать сателлитом Вашингтона и НАТО и превратиться в слепой инструмент реализации целей североатлантического доминирования», - подчеркнул Слуцкий.

Напомним, 25 февраля, после начала спецоперации России на Украине Совет Европы принял решение о приостановке представительства РФ в уставных органах организации.

Политика,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,Совет Европы,Госдума,
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