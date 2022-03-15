Председатель ЦК КПРФ выступил с заявлением по ситуации на Украине

«Натовские агрессоры полагали, что стоят в половине шага от полного и окончательного порабощения Украины. Они были готовы прибегать здесь к услугам самой гнусной нацистской швали, чтобы осуществить планы мирового господства. Одним из самых ярких примеров политического и морального падения стало создание Пентагоном на Украине биолабораторий, — продолжил глава КПРФ. — По существу, речь идет о разработке смертоносного биологического оружия, направленного против этнических славян. Одновременно под тенью «западного зонтика» была выращена свора отмороженных бандеровцев, способных на все. Сейчас они взяли на вооружение у своих собратьев-головорезов из числа косовских албанцев гнусную практику торговли человеческими органами. Разница в том, что на Украине эти органы извлекают не только из тел пленных, как было в Косово, но даже из военнослужащих ВСУ, погибших или тяжело раненных. Разумеется, никто не спрашивает согласие самих раненых или родственников погибших. Бесчеловечные деяния совершаются с полным пренебрежением к международному праву и нормам человечности».