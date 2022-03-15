В Крыму заявили о возможном аресте имущества украинских бизнесменов

«У мэра Киева Виталия Кличко, по моей информации, бизнеса в Крыму нет. Но есть ряд украинских деятелей, которые состоят в "партиях войны" и выступают за дестабилизацию обстановки, по ним ведется работа правоохранительными структурами. В том числе ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены для наложения ареста и изъятия в пользу РФ», — заявил Аксенов.