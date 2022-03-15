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54 минуты назад

Небензя назвал условие прекращения огня на Украине

Елена Прошина

Прекращение огня на Украине произойдет после выполнения условий, выдвинутых Россией. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит «РИА Новости».

Небензя назвал условие прекращения огня на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Небензя отметил, что речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО, демилитаризации и денацификации страны.

«Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего», — добавил Небензя.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию в Незалежной 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию страны, а также предать суду всех ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Политика,Василий Небензя,Владимир Путин,НАТО,ООН,
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