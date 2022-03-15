Небензя назвал условие прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине произойдет после выполнения условий, выдвинутых Россией . Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя . Его слова приводит «РИА Новости» .

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию в Незалежной 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию страны, а также предать суду всех ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.