В МИД назвали главную цель переговоров с Украиной

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российско-украинские переговоры направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло несколько раундов переговоров. Стороны так и не достигли консенсуса, однако продолжают согласование позиций.

«Переговоры, которые сейчас вот продолжаются - по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило», - заявил министр иностранных дел России.

Он также отметил, что необходимо прекращение политики нацификации Украины, «которая закреплена в целом ряде законодательных актов», а также отмена «дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ».