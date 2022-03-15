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1 час назад

В МИД назвали главную цель переговоров с Украиной

Елена Прошина

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российско-украинские переговоры направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД назвали главную цель переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло несколько раундов переговоров. Стороны так и не достигли консенсуса, однако продолжают согласование позиций.

«Переговоры, которые сейчас вот продолжаются - по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило», - заявил министр иностранных дел России.

Он также отметил, что необходимо прекращение политики нацификации Украины, «которая закреплена в целом ряде законодательных актов», а также отмена «дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ».

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что общение переговорщиков проходит ежедневно по видеосвязи. По его словам, этот формат экономит силы и средства. Он также подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для выполнения поставленных главой государства задач для мирного будущего России.

Владимир Мединский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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