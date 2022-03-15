Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением

Ракетный удар по Донецку, нанесенный в понедельник, - это военное преступление, еще раз подтверждающее нацистскую суть нынешнего киевского режима, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Четырнадцатого марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка. Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима",

сказал секретарь Совбеза в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.