Патрушев назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением

Ракетный удар по Донецку, нанесенный в понедельник, - это военное преступление, еще раз подтверждающее нацистскую суть нынешнего киевского режима, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Четырнадцатого марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка. Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима",
сказал секретарь Совбеза в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.
По данным Министерства обороны России, в понедельник около 11:30 украинская армия нанесла ракетный удар по жилому кварталу Донецка. 15 марта объявлено в ДНР днем траура по погибшим. Глава ДНР Денис Пушилин сегодня сообщил, что число жертв увеличилось до 21, один из пострадавших скончался в больнице.