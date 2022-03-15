Совбез РФ заявил о получении документов о подготовке Киевом вторжения в Крым

Документальные подтверждения подготовки вторжения Киевом в марте на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Крым, получены в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.