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1 час назад

Совбез РФ заявил о получении документов о подготовке Киевом вторжения в Крым

ТАССТАССиещё 5

Документальные подтверждения подготовки вторжения Киевом в марте на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Крым, получены в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Совбез РФ заявил о получении документов о подготовке Киевом вторжения в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе проведения специальной военной операции [РФ на Украине] получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма", - подчеркнул он.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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