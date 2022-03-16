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57 минут назад

Путин: Желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, Киев при помощи извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркнул, что заявления властей Украины о возможности изменения ядерного статуса страны - не пустые слова. И реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже, как подчеркнул секретарь СБ РФ, явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны.

Политика,Николай Патрушев,Владимир Путин,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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