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1 час назад

Русинские общественники попросили Путина превратить западную Украину в Карпатскую Русь

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой превратить западную Украину в Карпатскую Русь, сообщает РИА "Новости".

Русинские общественники попросили Путина превратить западную Украину в Карпатскую Русь
Фото: ЖЖЖЖ

"Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. В контексте принуждения Украины к миру и федерализации земель предлагаем западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов", - заявил Гецко.

По его словам, на западе Украины в нынешних реалиях необходимо коренным образом изменить общественно-политическую ситуацию, иначе задача сохранения национальной безопасности России будет под угрозой.

"Надеемся, что решение этих вопросов через Карпатскую Русь органично впишется в стратегию национальной безопасности РФ", - заявил Гецко.

Русины являются национальным меньшинством Украины, проживающим на крайнем западе страны, в Закарпатье. До недавних времен их включали в состав украинского народа как субэтнос.

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