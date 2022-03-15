Русинские общественники попросили Путина превратить западную Украину в Карпатскую Русь

Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой превратить западную Украину в Карпатскую Русь, сообщает РИА "Новости".

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"Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. В контексте принуждения Украины к миру и федерализации земель предлагаем западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов", - заявил Гецко.

По его словам, на западе Украины в нынешних реалиях необходимо коренным образом изменить общественно-политическую ситуацию, иначе задача сохранения национальной безопасности России будет под угрозой.

"Надеемся, что решение этих вопросов через Карпатскую Русь органично впишется в стратегию национальной безопасности РФ", - заявил Гецко.

Русины являются национальным меньшинством Украины, проживающим на крайнем западе страны, в Закарпатье. До недавних времен их включали в состав украинского народа как субэтнос.