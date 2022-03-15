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1 час назад

Лавров заявил о прекращении Москвой восьмилетней войны Киева

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на Украине останавливает войну, которую Киев в течение восьми лет вел «против населения Донбасса». Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Лавров рассказал, что недавно иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан передал ему послание от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский министр призвал Россию остановить боевые действия.

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Лавров заявил, что «ровно этим» Россия и занимается.

«Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться, особенно теперь», - заявил российский министр.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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