Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на Украине останавливает войну, которую Киев в течение восьми лет вел «против населения Донбасса». Об этом сообщает РИА Новости.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
Лавров рассказал, что недавно иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан передал ему послание от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский министр призвал Россию остановить боевые действия.
Лавров заявил, что «ровно этим» Россия и занимается.
«Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться, особенно теперь», - заявил российский министр.