Лавров: «Санкции США направлены против простых граждан»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что односторонние санкции США направлены прежде всего против простых россиян. Об этом пишет РИА Новости.
Такое заявление министр иностранных дел России сделал по итогам переговоров с главой МИД Ирана. Лавров особо отметил, что у Москвы и Тегерана единая позиция по поводу «продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах».
«[Ими] пытаются подменить международное право и они являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан», - заметил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.
8 марта президент Джо Байден объявил, что из-за украинского кризиса США приняли решение запретить импорт российской нефти. Глава Белого дома отметил, что это скажется на потребителях и призвал нефтегазовые компании не завышать цены. При этом в МИД Китая заметили, что Пекин не одобряет односторонние санкции, так как их применение приводит к экономическим потерям всех сторон и мешает мирным переговорам.