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1 час назад

Лавров: «Санкции США направлены против простых граждан»

Алиса Селезнёва

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что односторонние санкции США направлены прежде всего против простых россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров: «Санкции США направлены против простых граждан»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление министр иностранных дел России сделал по итогам переговоров с главой МИД Ирана. Лавров особо отметил, что у Москвы и Тегерана единая позиция по поводу «продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах».

«[Ими] пытаются подменить международное право и они являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан», - заметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.

8 марта президент Джо Байден объявил, что из-за украинского кризиса США приняли решение запретить импорт российской нефти. Глава Белого дома отметил, что это скажется на потребителях и призвал нефтегазовые компании не завышать цены. При этом в МИД Китая заметили, что Пекин не одобряет односторонние санкции, так как их применение приводит к экономическим потерям всех сторон и мешает мирным переговорам.

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